Erol Bulut derbi 11'ini arıyor
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AA
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ın konuğu olacak. Derbiye hazırlanan sarı lacivertli ekipte antrenmanlar da büyük bir dikkatle sürüyor.
Her oyuncusunun oynamaya hazır olmasını isteyen teknik direktör Erol Bulut, ilk 11'de oynatacağı kadroyu henüz netleştirmedi.
Taktik çalışmalarda farklı 11'ler deneyen genç teknik adam, derbide sahaya çıkacak kadroyu son için son kararını maçtan bir gün önce vermek istiyor.
Antrenman sonrasında futbolcuların bir araya gelerek fikir alış verişinde bulundukları da gözlendi.