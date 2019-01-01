Erol Bulut: Deplasmanda istediğimiz verimi alamıyoruz

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, dış sahada istedikleri futbolu oynayamadıklarını belirtti.

Aytemiz Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü karşısında istedikleri gibi oynayamadıklarını Medipol ve ardından karşılaşmalarına daha iyi motive olacaklarını söyledi.

Sezon başından beri deplasmanda ve evlerinde oynadıkları maçlar arasında farklılık olduğunu dile getiren Bulut, "Evimizde oynadığımız maçlarda daha agresif, istediğimiz gibi oynuyoruz. Deplasmanda ise bu verimi tam olarak futbolcularımızdan alamıyoruz. Futbolcularımızla da konuşup nedenlerini öğreneceğiz ve sorunu çözmeye çalışacağız" dedi.

"Gaziantep maçında iyi oynamadık"

Oyunun genelinde pozisyonlar bulduklarına işaret eden Bulut, yedikleri golde faul olmadığını savunarak, puan kaybının kendilerini çok üzdüğünü vurguladı.

Gaziantep Futbol Kulübünün ikinci yarı baskılı oyununa kendilerinin izin verdiğini belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Ne kadar dışarıdan futbolcularıma müdahale ederek, 'önde bastırın' desek de olmadı. Aslında 3. ve 2. bölgede rakibi daha iyi karşılayabilseydik o pozisyon da olmazdı. İkinci golü de bulabilirdik. Onları değerlendirebilseydik 3 puan almış takım olarak daha farklı bir şey konuşabilirdik. Ancak maçı kazanmış olsak bile takımın performansıyla ilgili konuşmam değişmeyecekti. Sonuçta Gaziantep maçında iyi oynamadık. Gerçekleri görmemiz gerek. Bazen iyi oynamayarak da maç kazanabiliyorsunuz. Bu olabiliyor."

Takımda kart sınırındaki oyuncularının çokluğuna da değinen Bulut, skoru değiştirecek hemen hemen aynı performansı gösterebilecek futbolcularının da olduğunu aktardı.

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Önlerinde iki zorlu maç olduğuna dikkati çeken Bulut, "Önümüzde Başakşehir ve Trabzonspor maçları var. İki zor maç ama biz zor maçlara daha iyi motive olabilen bir takımız. Bunu da bugüne kadar gösterdik" diye konuştu.

"İnegölspor iyi bir takım"

Ziraat Kupası'nda yarın karşılaşacakları İnegöl'ün iyi ve ciddi bir rakip olduğuna dile getiren Bulut, kupada gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini söyledi.

"Final ise final. Yarın bunun başlangıcı" diyen Bulut, "İnegöl'ü küçümsemiyoruz. İnegölspor iyi bir takım. Maçı ciddiye alarak, kazanıp tur atlamak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.