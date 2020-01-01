Erol Bulut: Değişiklikler bize galibiyeti getirdi

Erol Bulut, 3-1'lik Trabzonspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 6. haftasında 'u 3-1 yendikleri maçta yaptıkları oyuncu değişikliklerinin galibiyeti getirdiğini söyledi.

Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zor bir maçın geride kaldığını belirterek, "Maça iyi başladık. İlk 20 dakikada yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Defanstaki ufak bir hatadan gol yedik." ifadelerini kullandı.

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İkinci yarıda ise farklı bir oyun oynadıklarını vurgulayan Bulut, "İkinci yarıda yaptığımız değişiklikler bize galibiyeti getirdi. Papiss Cisse, Mert Hakan Yandaş ve Kemal Ademi'yi oyuna aldık. Oyuna girenler iyi iş yaptı. Pozisyonlar yakaladık. Takım birinci golü attı, 2'yi istedi. İkinciyi attık 3'ü istedik. Üçüncü golü attık. 4-5 gol de olabilirdi." diye konuştu.

Daha fazla takım

Erol Bulut, soyunma odasına 1-0 geride girdiklerinin hatırlatılması üzerine, "Soyunma odasında takım olarak hareket etmenin gerekliliğini anlattık. Bu birliktelik bize galibiyeti getirdi. Takım ruhu ve birliktelik bize başarıyı getiriyor. Böyle devam edersek daha çok galibiyet alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu maçta Ülker Stadı'nın localarında yüzde 50 kapasitede sarı-lacivertli taraftarların bulunduğunu da ifade eden Bulut, "Taraftar az olmasına rağmen bize büyük katkı sağladı. İnşallah önümüzdeki süreçte futbol taraftarla birlikte daha güzel olacak." şeklinde görüş belirtti.