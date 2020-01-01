Erol Bulut: "Çok iyi bir galibiyet aldık"

Erol Bulut, Denizlispor karşısında aldıkları galibiyetin ardından oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel 'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan Bulut, "Sadece Ferdi ve Mert Hakan değil, tüm futbolcularımız bugün her şeylerini sahaya verdiler. Bugün 40 dakika 10 kişi oynadık. Bir de hakemimiz +8 verdi, ben 16 bekliyordum (!) O başkalarına nasip oldu... 10 kişi kalmamıza rağmen çok iyi bir galibiyet aldık, eksik kalsak da kazanabileceğimizi gösterdik." dedi.

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Erol Bulut, bu sezon deplasman maçlarındaki başarıları hakkında ise şöyle konuştu: "Deplasmanda daha rahat oynuyoruz. Aslında kendi evimizde oynadığımız maçlarda daha rahat olmamız lazım ama orada belki de rakipler daha fazla kapanıyor. Bu maçı çözdüğümüz gibi evimizdeki maçları da çözmeye çalışacağız."

Daha fazla takım

"Hakemle ilgili bir şey söylemeyeceğim"

45 yaşındaki teknik adam, Serdar Aziz'in penaltı pozisyonunda şaşkınlık yaşadığını anlatırken, "Serdar'ın pozisyonunda herkes gibi ben de şaşırdım, önümüzde olan bir pozisyondu. Penaltıda sanırım kafasından seken bir top vardı. Sonrasında ikinci sarıdan kırmızı neden oldu anlayamadım. Hakemle ilgili bir şey söylemeyeceğim. Hakemlerimize, pardon 'genç' hakemlerimize destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.