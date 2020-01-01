Erol Bulut: "Çok fazla basit hata yaptık"

Erol Bulut, Konyaspor karşısında aldıkları yenilginin ardından açıklamalarda bulundu...

Süper Lig'in 8. haftasında 'a 2-0'lık skorla boyun eğen 'de Teknik Direktör Erol Bulut maçın ardından açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan Erol Bulut, maçtan önce basit hatar yapmamaları gerektiğine dikkat çektiğine değinirken, "Ama maalesef bugün çok fazla basit hata yaptık. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu, değerlendiremedik. Rakip yarım bir pozisyondan öne geçti. Oyuna girenler de istediğimiz performansı gösteremedi. Nitekim mağlup olduk." dedi.

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Yapılan hataları düzeltmek için çalışacaklarını da belirten Bulut, şöyle devam etti. "Oynadığımız futboldan ders çıkarmamız lazım. Hatalarımızı analiz edip, milli arada kendimizi toparlamamız gerek. Sürekli ortalarla gol atmaya çalışmak diye bir şey yok. Duran toplara da çalışmıştık. Ama rakip de dersine iyi çalışmış."