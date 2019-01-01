Erol Bulut: Başımız dik ayrılıyoruz

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldukları maçın ardından iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

Maçın ardından beIN Sports'un sorularını yanıtlayan Malatya ekibinin teknik direktörü Erol Bulut, "Oyuna istediğimiz gibi başlamadık, erken bir gol yedik ve moralimiz düştü. Sonra 1-1'i yakaladık. Ardından yine basit bir faulden golü yedik ve yine beraberliği yakaladık." şeklinde konuştu.

Takımının kısa sürede geçirdiği değişimden bahseden genç teknik adam, "14-15 ay içerisinde bu takım bugüne kadar kovalayan bir takımdı, şu an kovalanan takım konumuna geldik. Çok büyük iş başardığımızı düşünüyorum." dedi.

Bulut, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Bugün başımız dik ayrılıyoruz. İyi oynamamıza rağmen buradan galip ayrılamadık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek sonuç farklı olabilirdi. Yine de izleyen seyirciler için iyi bir maç oldu."