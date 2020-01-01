Alanyaspor

Erol Bulut, Alanyaspor'a veda etti

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Erol Bulut Galatasaray v Alanyaspor 02122020
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Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan resmen ayrıldı.

Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'a veda etti.

Fenerbahçe'yi çalıştırması beklenen Bulut, Twitter hesabından yazılı bir açıklama yaparak Akdeniz ekibinden ayrıldığını duyurdu.

Erol Bulut, Alanyaspor'u 2019-20 sezonunda Süper Lig beşinciliğine taşırken, Ziraat Türkiye Kupası'nı finalde Trabzonspor'a kaybetti.

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    45 yaşındaki antrenör Türkiye Kupası finalinin ardından 'Yeni sezonda Fenerbahçe'yi mi çalıştıracaksınız?' sorusuna "Önümüzdeki günlerde gereken açıklamayı yapacağız. Kariyerimin ilerleyen yıllarını nasıl değerlendireceğimi göreceğiz. Birkaç gün oturup kafa dinlemek gerekiyor" yanıtını vermişti.

    Erol Bulut futbolculuk kariyerinde dört sezon Fenerbahçe forması giydi.

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