Erol Bedir: Boldrin ile devam edeceğiz

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Brezilyalı yıldız Fernando Boldrin'in takımda kalacağını açıkladı.

Kulübü Başkanı Erol Bedir, futbolcuları Fernando Boldrin'in taliplerinin olduğunu ancak Brezilyalı oyuncuyu kadrolarında tutacaklarını söyledi.

Bedir, yaptığı açıklamada, son günlerde Boldrin'in başka bir takıma transfer olacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin devam ettiğini belirtti.

Boldrin'in takımın önemli bir parçası olduğunu ifade eden Bedir, şunları kaydetti:

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"Boldrin bizim sözleşmeli oyuncumuz, önümüzdeki sene için de opsiyonumuz var. Boldrin'e , Çaykur Rizespor ve başka bir kulüp daha talip. Bize taleplerini ilettiler. Biz de Boldrin ile devam edeceğimizi söyledik. Bizim için önemli bir kıymet. Dolayısıyla onunla ilgili bir gelişme yok. Transfer konusunda da Hikmet hocamızdan bir rapor aldık ve o doğrultuda santrfor, kanat ve orta sahaya birer takviye düşünüyoruz."