Ernesto Valverde: Smalling, Messi’ye tren gibi çarptı
İspanyol teknik adam, hafta içi Manchester United ile oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Smalling ile girdiği ikili mücadele sonunda kanlar içinde yerde kalan ve izleyenleri korkutan Lionel Messi’nin, Huesca ile oynanacak La Liga karşılaşmasında dinlendirileceğini açıkladı.
Arjantinli yıldız, Smalling’in yüzüne gelen dirseği sonucu sol göz kapağında açılma ve burnunda kanama olmasına rağmen 1-0 kazanılan karşılaşmayı tamamlamıştı.
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Messi ve Luis Suarez’in sakatlıklarına değinen Valverde “Messi’yi Huesca karşısında dinlendirebilirim. Kolay değil, Smalling kendisine tren gibi çarptı. Luis ise kendini iyi hissediyor. Maçın ardından her zaman böyle sorunlar çıkabilir. Zor bir maçtan oynadık. Bu çok normal” ifadelerini kullandı.
Barcelona’nın La Liga’da ligin bitimine 7 hafta kala en yakın rakibi Atletico Madrid’in 11 puan önünde bulunmasının sorulması üzerine “Geçen sene hem La Liga’yı hem Kral Kupası’nı kazanmıştık. Şu an kazandığımız herhangi bir kupa yok. Yine bu iki kupayı kazanırsak mutlu olacağız” şeklinde sözlerini noktaladı.