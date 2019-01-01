Ernesto Valverde: Griezmann kararını vermekte özgür

Barcelona teknik direktörü Ernesto Valverde, Cumartesi günü oynanacak Atletico Madrid maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Önümüzdeki sezon ’ya transferi hakkında dedikodular bulunan Griezmann ile ilgili sorulan soruya “Oyuncular da takımlar gibi gelecekleri hakkında istediği kararı vermekte özgür. O, iyi bir oyuncu ama şu an için önemli olan önümüzdeki maç ona dikkat etmek olacak.” ifadelerini kullandı.

Sakatlıkları değerlendiren İspanyol teknik adam “Dembele’nin riske edilip edilmeyeceğine karar vermedim. Durumu antrenmanlardan sonra belli olacak. Arturo Vidal’in sakatlanmasıyla önemli bir oyuncumuzu kaybettik. Sahada da olsa, yedek kulübesinde de olsa hiç şikayet etmedi. Atletico karşısında önemli bir kozumuz olabilirdi. Umtiti ise uzun bir sakatlık sonrası adaptasyon sürecine girdi. Yavaş yavaş takıma geri kazandırmaya çalışıyoruz. Cillessen ise karşılaşmada forma giyemeyecek.” şeklinde düşüncelerini belirtti.

Son maçlarda yenilen fazla sayıdaki gollere de değinen Valverde “Maçlarda yeteri kadar iyi değildik. Zayıflıklarımızın farkındayız. Bunları düzelteceğiz” sözlerini kullandı.

Ligin son haftalarına girilirken puan farkının kendilerini rahatlatmayacağının altını çizen İspanyol teknik adam, sonuna kadar mücadele etmeleri gerektiğini söyleyerek toplantısını sona erdirdi.