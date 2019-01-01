Ernesto Valverde: Fark açıldı ama çok dikkatli olmalıyız

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, Real Madrid ile aralarındaki puan farkının açılmasına rağmen rehavete girmemeleri gerektiğini söyledi.

Real Madrid'i Santiago Bernabeu'da 1-0 mağlup eden ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde eden Barcelona'nın teknik direktörü Ernesto Valverde, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Bernabeu'da maç kazanmanın çok zor olduğunu söyleyen Valverde, "Real Madrid'de önemli oyuncular var ama bazen takımınız gol atma konusunda kısır bir döneme girer," ifadelerini kullandı.

Real Madrid ile aralarındaki puan farkına rağmen çok dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çeken Valverde, "Real Madrid üst üste maçlar kazanabilir. Ayrıca Atletico Madrid'i de unutmayalım," dedi.

Son olarak kupa maçına göre bu maçtaki performanslarının daha üst düzey olduğunu belirten Valverde, "Kupa maçında 3-0 kazandık ama bu karşılaşmada çok daha iyiydik. Lionel Messi maç boyunca savaştı. Yüksek seviyede oynadı," yorumunu yaptı.