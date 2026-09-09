Demirovic, Viking Stavanger karşısında Schwaben’e ilk yarıda net bir üstünlüğü adeta tek başına getirdi . 28 yaşındaki oyuncu, Bundesliga ekibi adına sadece 12 dakika içinde 1-0, 2-1 ve 3-1’lik golleri attı (20, 26, 32). Gollerin asistlerini Angelo Stiller ile iki kez asist yapan Deniz Undav yaptı.

Şampiyonlar Ligi’nde ya da onun öncülü olan Şampiyon Kulüpler Kupası’nda daha önce hiçbir Stuttgartlı hat-trick yapamamıştı.

Demirovic, Bundesliga’da şu ana kadar iki maçta da sonradan oyuna girerek toplam 47 dakika süre almıştı. Teknik direktör Sebastian Hoeneß, 28 yaşındaki oyuncuyla ilgili kararını maç öncesinde DAZN’a açıkladı.

"Evet, böylesine iyi bir oyuna giriş yapmasının kesinlikle zararı olmadı" diyen Hoeneß, Demirovic’in son olarak 1. FC Köln karşısında 4-1 kazanılan maçta attığı harika gole değindi. "Bundan bağımsız olarak Medo bu yıl iyi bir rol üstlenecek. Bizim için önemli bir oyuncu ve bu yüzden zaman zaman ilk 11’de başlatıp rotasyona gitmek son derece doğal."

Demirovic başka gol atamadı. Tribünlerin gürültülü alkışları eşliğinde 62. dakikada yerini Pejcinovic’e bıraktı. Karşılaşma sonunda skor 3-1 olarak kaldı.