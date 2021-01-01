Erling Haaland'dan transfer sorularına cevap

Erling Haaland, basın toplantısında transferiyle ilgili sorulan soruya Borussia Dortmund ile olan sözleşmesini hatırlatarak yanıt verdi.

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Norveçli yıldız için Avrupa futbolunun en güçlü ekipleri şimdiden transfer yarışına girdi. Özellikle Manchester City ve Barcelona genç oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Gelecek sezon hangi takımda forma giyeceğiyle ilgili her gün haberler çıkan Norveçli yıldız bu konuda sorulan bir soruya yanıt verdi.

Erling Haaland neler söyledi?

Norveç Milli Takım kampına katılan Haaland basın toplantısında, Borussia Dortmund ile olan sözleşmesini hatırlattı.

"Borussia Dortmund ile hala üç yıllık bir kontratım var. Bu durum için endişelenmiyorum."

Haaland'dan Messi ve Ronaldo yorumu

Erling Haaland, futbol dünyasının süperstarları Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile kıyaslanmasıyla alakalı da konuştu.

"Bunları basın yazıyor ancak ben bunlara odaklanmıyorum. Her gün kendimi biraz daha geliştirmek istiyorum. Messi ve Ronaldo... Onlar hakkında bir şey dememe gerek yok. Onlar tüm zamanların en iyileri ve hala zirvedeler."

Erling Haaland bu sezon ne yaptı?

Erling Haaland bu sezon Borussia Dortmund formasıyla, Bundesliga'da 21 maçta 21 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Yıldız oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta 10 gol ve 1 asiste imza attı