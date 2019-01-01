Erling Haland kimdir?

Honduras'a 9 gol atıp U20 Dünya Kupası tarihinin en golcü 3. ismi olmayı başaran Erling Haland, bir zamanlar Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencisiydi.

U20 Dünya Kupası, birbirinden genç yeteneğin yıldızlaştığı özel bir turnuva haline geldi. Norveç'in Honduras'ı 12-0 mağlup ettiği karşılaşmada parlayan isim, attığı 9 golle Erling Braut Haland oldu.

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Erling Haland'ın kariyer geçmişinden önce, babası Alf-Inge Haland'dan söz etmekte fayda var. Alf-Inge Haland, 1989 ve 2013 yıllarında profesyonel olarak futbol oynamış, Nottingham Forest, Leeds United ve gibi kulüplerde top koşturmuş bir defansif orta saha oyuncusuydu. Haland ismi, İngiltere'de, özellikle taraftarlarınca akıllara 2 olayı getiriyor.

27 Eylül 1997 yılında Leeds United, Manchester United ile karşı karşıya gelmişti. Alf-Inge Haland, Roy Keane ile girdiği mücadelede rakibini sakatlamış ve Keane'nin ön çapraz bağları yırtılmıştı. Keane, bu sakatlık sebebiyle ameliyat olmuş ve sezonu kapatmıştı.

Bu maçın ardından 4 sene sonra, bu sefer Manchester City forması giyen Haland, Old Trafford'da Kean ile yeniden karşı karşıya gelmişti. Bu sefer Keane, Haland'a müdahale etmiş ve 3 maç ceza almıştı. Sonrasında otobiyografisinde bu müdahaleyi intikam almak için yaptığını itiraf ettiğinde 5 maç ceza daha almıştı. Haland, bu sakatlıktan sonra toparlayamadı ve 30 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldı.

Babadan oğula futbol

Haland ismi, şu sıralar Alf-Inge'in oğlu Erling ile yeniden hayat buldu.

21 Temmuz 2000 yılında İngiltere'nin Leeds şehrinde dünyaya gelen Erling, babası gibi futbol kariyerine Norveç'in Bryne FK takımında başladı. Bryne FK'nın U19 takımında kendini gösteren Erling, kısa sürede A takıma yüksedi. A takımda 2 sene geçirdikten sonra 2017'de, ülkenin önde gelen takımlarından Molde'ye transfer oldu. O dönemde Molde'nin başında, şu an Manchester United'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer bulunuyordu.

Ancak babasının aksine, defansif orta saha ya da stoper olmak yerine Erling, golcü bir kimliğe bürünmeyi hedefledi ve forvet mevkinde kendine yer edindi. Molde formasıyla ilk maçında Volda'ya karşı oyuna sonradan girdi ve 6 dakika sonra ilk golünü kaydetti.

Molde formasıyla 50 resmi maça çıkan genç oyuncu, 20 gole ulaşırken 6 asist yapmayı başardı.

Temmuz 2018'de ligin namağlup lideri Brann takımına karşı 4-0 galip gelen Molde'de gollerin tamamını Erling atmış, sonraki günlerde gazete manşetlerinden düşmemişti. Solskjaer, maçın ardından Erling için "Üst düzey bir golcü olabilir, buna eminim. Romelu Lukaku'ya benzer bir stili var." açıklamalarını yapmıştı.

2018-19 sezonunun başında Red Bull Salzburg ile 5 yıllık sözleşme imzalayan oyuncu, Norveç Ligi'nin bitmesiyle devre arasında takıma katıldı. Salzburg formasıyla henüz 5 maça çıkan oyuncu, ilk ve tek golünü ise LASK Linz karşısında kaydetti.