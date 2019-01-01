Erling Haaland'dan rekor üstüne rekor

Avrupa futbolunun yeni prensi Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde rekorları kırmaya devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Salzburg evinde 'ye 3-2 mağlup oldu.

Salzburg'un golleri 40 ve 72. dakikada Erling Haaland'dan gelirken genç futbolcu birçok rekora da imza attı.

Napoli ağlarını sarsan Haaland, Şampiyonlar Ligi tarihinde Karim Benzema'dan sonra çıktığı ilk üç maçta da gol atmayı başaran 20 yaş altı ilk oyuncu oldu.

Aynı zamanda 19 yaşındaki Norveçli, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk 3 maçta 6 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 golü bulunan Haaland, tüm kupalarda ise 13 maçta 20 gol atma başarısı gösterdi.

Erling Haaland kimdir?

21 Temmuz 2000 yılında İngiltere'nin Leeds şehrinde dünyaya gelen Erling, babası gibi futbol kariyerine Norveç'in Bryne FK takımında başladı. Bryne FK'nın U19 takımında kendini gösteren Erling, kısa sürede A takıma yüksedi. A takımda 2 sene geçirdikten sonra 2017'de, ülkenin önde gelen takımlarından Molde'ye transfer oldu. O dönemde Molde'nin başında, şu an 'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer bulunuyordu.

Ancak babasının aksine, defansif orta saha ya da stoper olmak yerine Erling, golcü bir kimliğe bürünmeyi hedefledi ve forvet mevkinde kendine yer edindi. Molde formasıyla ilk maçında Volda'ya karşı oyuna sonradan girdi ve 6 dakika sonra ilk golünü kaydetti.

Molde formasıyla 50 resmi maça çıkan genç oyuncu, 20 gole ulaşırken 6 asist yapmayı başardı.

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Temmuz 2018'de ligin namağlup lideri Brann takımına karşı 4-0 galip gelen Molde'de gollerin tamamını Erling atmış, sonraki günlerde gazete manşetlerinden düşmemişti. Solskjaer, maçın ardından Erling için "Üst düzey bir golcü olabilir, buna eminim. Romelu Lukaku'ya benzer bir stili var." açıklamalarını yapmıştı.

2018-19 sezonunun başında Red Bull Salzburg ile 5 yıllık sözleşme imzalayan oyuncu, Norveç Ligi'nin bitmesiyle devre arasında takıma katıldı.