Erling Haaland: Tam olarak hazır değilim

Bundesliga kariyerine rüya gibi bir başlangıç yapan Erling Haaland açıklamalarda bulundu.

'nın 20. haftasında , sahasında ağırladığı Union Berlin'i Jadon Sancho, Erling Haaland (2), Marco Reus (P) ve Axel Witsel'in golleriyle 5-0 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından Sky Sport'a açıklamalarda bulunan Norveçli oyuncu "İlk 11'de yer almak güzel bir duygu. Hala tam olarak hazır değilim. Gün geçtikçe daha iyiye gidiyorum" ifadelerini kullandı.

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Ocak 2020'de Salzburg'tan transfer edilen Haaland, Union Berlin karşısındaki ikinci golü kaydederken Bundesliga'da bir rekora imza attı.

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Haaland, OPTA verilerine göre Bundesliga'daki ilk 77 dakikasında 6 gol atan ilk futbolcu olarak rekor kırdı.