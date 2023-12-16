Pep Guardiola, Erling Haaland'ın son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, City'nin İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında pazar günü evinde Crystal Palace ile oynayacağı karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Pep Guardiola'dan Erling Haaland açıklaması

Luton Town ve Kızılyıldız maçlarında kadroda yer almayan Erling Haaland'ın son durumuyla ilgili bilgi veren Guardiola, şunları söyledi:

"Haaland'ın tedavisine bugün devam ettik. Bu hafta sonu oynayabileceğini sanmıyorum. Kırığı yok.

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"Doktorlar her gün veya her hafta ilacını kontrol ediyor. Umarım bizimle Suudi Arabistan'a gelebilir."

Manchester City, Suudi Arabistan yolcusu

İngiliz ekibi, Crystal Palace karşılaşmasının ardından Suudi Arabistan'a gidecek.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Pep Guardiola'nın öğrencileri, 19 Aralık'ta sahaya çıkacak.

City, turnuvanın yarı finalinde Al Ahli - Al Ittihad maçının galibiyle mücadele edecek.