Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde Didier Drogba'yı yakaladı

Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde gol sayısında Didier Drogba'yı yakaladı.

Manchester City rekor kırdı

Yenilmezlik serisi 26 maça çıktı

Haaland, Drogba'yı yakaladı

NE OLDU? Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sparta Prag'ı 5-0 mağlup ederken hem İngiliz ekibi hem de Erling Haaland için rekor gecesiydi. Pep Guardiola'nın ekibine galibiyeti getiren golleri Phil Foden, Erling Haaland (2), John Stones ve Matheus Nunes kaydetti.

BÜYÜK RESİM: Manchester City, Sparta Prag galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı. Bu süreçte Manchester City 18 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. Şampiyonlar Ligi'de geçtiğimiz sezon Manchester City, Real Madrid'e çeyrek finalde elense de mücadele penaltılarda sona erdiği için bu karşılaşma beraberlik olarak kayıtlara geçti. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda önceki rekor 25 maçla Manchester United'a aitti.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Sparta Prag karşısında 2 golle oynayan Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 44'e yükseltti. Didier Drogba'yı gol sayısında yakalayan Haaland, 44 gole 42 maçta ulaştı. Manchester City'nin yıldızı ayrıca bir kulüpte 20 gol barajına en hızlı ulaşan ikinci futbolcu oldu.

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SIRADA NE VAR? Guardiola'nın öğrencileri bir sonraki maçını 26 Ekim'de Southampton'a karşı oynayacak. Ardından 30 Ekim'de Lig Kupası'nda Tottenham ile karşı karşıya gelecekler.