Erling Haaland resmen Borussia Dortmund'da!

Borussia Dortmund, Manchester United ve Juventus'un da peşinde olduğu 19 yaşındaki golcüyü kadrosuna kattı.

Borussia Dortmund, bu sezon Salzburg forması altında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Erling Haaland'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Norveçli golcüyle 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Haberin devamı aşağıda

🤔 Wer schreibt denn hier schon seine Wünsche für 2020 auf? pic.twitter.com/6rhGmVlMhs — (@BVB) December 29, 2019

Transferin mali detayları hakkında herhangi bir bilgi verilmese de Alman medyasında yer alan haberlere göre Borussia Dortmund, Salzburg'a 30 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyecek.

Son dönemlerde adı ve ile de anılan Haaland, bu sezon şu ana kadar Salzburg forması altında çıktığı 22 resmi maçta 28 gole imza atıp 5 de asist yapmıştı.

Salzburg, Haaland'ı geçen sezonun devre arasında Molde'den kadrosuna katmıştı.