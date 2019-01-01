Erling Haaland resmen Borussia Dortmund'da!
Borussia Dortmund, bu sezon Salzburg forması altında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Erling Haaland'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada Norveçli golcüyle 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.
🤔 Wer schreibt denn hier schon seine Wünsche für 2020 auf? pic.twitter.com/6rhGmVlMhs— Borussia Dortmund (@BVB) December 29, 2019
Transferin mali detayları hakkında herhangi bir bilgi verilmese de Alman medyasında yer alan haberlere göre Borussia Dortmund, Salzburg'a 30 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyecek.
Son dönemlerde adı Manchester United ve Juventus ile de anılan Haaland, bu sezon şu ana kadar Salzburg forması altında çıktığı 22 resmi maçta 28 gole imza atıp 5 de asist yapmıştı.
Salzburg, Haaland'ı geçen sezonun devre arasında Molde'den kadrosuna katmıştı.