Erling Haaland mı Robert Lewandowski mi?

Bayern Münih ile Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 24. haftasında karşı karşıya gelecek. Gözler ise bu iki gol makinesinde olacak.

Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında 6 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da lider Bayern Münih, Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

Karşılaşmada gözler bir yandan da iki takımın gol makineleri Robert Lewandowski ve Erling Haaland'da olacak.

Gelin, bu büyük maç öncesi iki yıldızın Bundesliga'daki istatistiklerine bir göz atalım.

Erling Haaland geçen sezon kaç gol attı?

Erling Haaland, Borussia Dortmund'a geldiğinden bu yana sürekli performansının üzerine koyuyor ve takımının gol yükünü çekiyor. Geçtiğimiz sezonun kış transfer döneminde Molde'den sarı-siyahlı takıma katılan Norveçli santrfor, ilk maçına 18 Ocak 2020'de Augsburg deplasmanında çıktı.

Dortmund, o karşılaşmayı 5-3 kazanırken Erling Haaland, 3 golle ilk maçında hat-trick yapmış oldu ve sonra da durmak bilmedi.

Augsburg maçıyla birlikte geçen sezon Bundesliga'da 15 maça çıkan yıldız futbolcu, söz konusu 15 mücadelede rakip filelere 13 gol bırakmayı başardı ve 0.86 gol ortalaması elde etti.

Robert Lewandowski geçen sezon kaç gol attı?

Bayern Münih'in yıllardır gol yükünü çeken Robert Lewandowski ise geçen sezon da bildiğiniz gibiydi. Polonyalı santrfor, Erling Haaland Borussia Dortmund'a geldikten sonra Bayern Münih ile Bundesliga'da 13 maça çıktı.

Tecrübeli golcü, 13 maçta rakip fileleri 15 kez havalandırmayı başardı ve 1.15 gol ortalaması elde etti.

Erling Haaland 2020-2021 sezonunda kaç gol kaydetti?

Geçen sezon iyi bir skor katkısı yapan Norveçli golcü, bu sezona da yüksek perdeden bir giriş yaptı. 20 yaşındaki santrfor, bu sezon Bundesliga'da 18 kez forma giyerken, 17 gol kaydetti ve 0.94 gol ortalamasına ulaşarak 2019-2020 sezonundaki gol ortalamasının üzerine çıktı.

Robert Lewandowski 2020-2021 sezonunda kaç gol kaydetti?

Bayern Münih'in evrendeki tüm kupaları silip süpürmesinde büyük pay sahibi olan Robert Lewandowski, bu sezon da istikrarını sürdürüyor. Bayern formasıyla Bundesliga'da 22 kez sahaya çıkan Polonyalı santrfor, rakip fileleri 28 kez havalandırmayı başardı. 1.27 gol ortalamasına ulaşan Lewandowski, geçen sezonki gol ortalamasının üzerine çıktı.

Büyük resim

5-1'lik Stuttgart mağlubiyetinin ardından Luicen Favre ile yollarını ayırıp Edin Terzic ile yoluna devam eden Borussia Dortmund, ilk 4'e girip Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için çaba sarf ediyor. Terzic döneminde dış saha maçlarında sıkıntı yaşayan sarı-siyahlılar 7 deplasman maçının üçünü kazanırken, dördünü kaybetti.

Son 3 maçta 7 puan toplayan ve rakip filelere 9 gol bırakan Dortmund'da bu 9 golün üçte biri Haaland'dan geldi. Norveçli yıldız, ilk 4 için kritik viraj olan Bayern Münih karşılaşmasında da takımın en büyük gol ayağı olacak.

Son 3 karşılaşmada 5 puan kaybeden Bayern Münih ise sezon başına göre daha formsuz bir dönemden geçiyor. Leipzig ile puan farkı ikiye indi ve ligin son bölümünde yapacakları birkaç hata, onları şampiyonluktan edebilir.

Son 3 maçta rakip filelere tıpkı Dortmund gibi 9 gol atan Bayern Münih'te bu gollerin dördünü Robert Lewandowski kaydetti.

Cumartesi akşamı kim kazanır bilinmez fakat bu iki gol makinesinin birbirlerine meydan okuyacakları kesin.