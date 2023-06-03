Erling Haaland, Manchester City ile üç kupayı da kaldırmak isterken kulübün onu satın almasındaki nedenin bu olduğunu söylüyor.

Haaland geçen yaz Premier Lig'in yolunu tuttu

Bu sezon toplamda 52 gol kaydetti

Üç kupayı da kazanmayı hedefliyor

NE OLDU? 22 yaşındaki Erling Haaland, Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye katıldığından bu yana rekorlar kırdığı bir sezon geçirdi. Manchester City ile Premer Lig şampiyonluğu yaşarken ligde 36 gol kaydederek rekor kırdı. Norveçli yetenek, Pep Guardiola'nın ekibinin Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesine yardımcı oldu ve FA Cup finaline de çıktılar. Haaland üç kupayı da kazanmak istiyor.

NE SÖYLENDİ? Erling Haaland, BBC Sport'a şunları söyledi: "Tabii ki üç kupayı da kazanmak istiyorum. Manchester City beni bu yüzden satın aldı, bunları kazanmak için, bunu saklamaya gerek yok. Ben de bu başarıyı göstermek için elimden geleni yapacağım. Bu benim en büyük hayalim ve umarım hayallerim gerçek olur."

BÜYÜK RESİM: Manchester City, Türkiye'de Inter'e karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi finali öncesi FA Cup finalinde Mnchester United ile karşılaşacak.

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