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Bart DHanis
Çeviri:

Erling Haaland, Manchester City’deki kriz hakkında: “Ne olursa olsun...”

M.City

Erling Haaland, Manchester City'nin yaklaşık üç hafta önce Premier League Finansal Kuralları'nı 114 kez ihlal etmekten suçlu bulunmasından bu yana perşembe günü ilk kez kamuoyu önüne çıktı.

Premier League, Manchester City'yi Premier League Finansal Kuralları'nı tam 114 kez ihlal etmekten suçlu buldu. Kulüp, geçen cuma bu suçlamaya itiraz etti.

Haaland'ın, mahkûmiyetten bu yana medyada yer almasına izin verilmiyordu. Norveç'in basın toplantısında konuşması bekleniyordu, ancak başlangıçtan kısa süre önce yerini Fredrik Aursnes aldı.

Manchester City'nin golcüsü şimdi Sky Sports'a konuşarak birkaç söz söyledi, ancak davanın içeriğine girmedi.

“Birlikte kalmalıyız. Ne olursa olsun, her zaman gülmeye devam etmeliyiz. Sadece kazanmaya devam etmeye çalışmalıyız. Birbirimize sevgi gösterelim, çünkü bu şehir için (Manchester, ed.) çok sevgi hissediyorum.”

“Bu kulübün taraftarlarını da önemsiyorum. Ben de onlardan biriyim. Şu anda onların hissettiğini ben de hissediyorum” diyerek sözlerini noktaladı 2022 yazından bu yana kulübün formasını giyen golcü.

Manchester City, gelecek hafta sonu Premier League'de Liverpool ile karşılaşacak. The Reds, Anfield'da oynayacak ve büyük olasılıkla bıçaklarını bilemiş olacak.

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