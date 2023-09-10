Erling Haaland: "Kylian Mbappe ile Messi - Ronaldo gibi değiliz"

Erling Haaland, Kylian Mbappe ile arasındaki rekabetin Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo rekabetine benzetilmemesi gerektiğini söylüyor.

Messi ile Ronaldo rekabeti son yirmi yıla damgasını vurdu

Onların mirasçıları olarak Mbappe ile Haaland gösteriliyor

Ancak Norveçli yıldız bu fikre katılmıyor

NE OLDU? Futbolda son yirmi yıla Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki rekabet damgasını vururken sahalar şimdilerde yeni Messi ile Ronaldo'sunu arıyor. PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe ile Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın onlardan kalan mirası devralacağı düşünülüyor. Ancak Erling Haaland'a göre iki rekabet benzer değil.

NE SÖYLENDİ? France Football'a konuşan Erling Haaland şunları söyledi: "Herkes böyle düşünüyor ancak Messi ile Cristiano'nun yaptıklarının ne kadar inanılmaz olduğunu belirtmeliyiz. Yaşlansalar bile hala üst seviyedeler bunu unutmamalıyız. Ama ben kendimi asla diğer oyuncularla kıyaslamam, olaylara bu şekilde yaklaşmam. Kendime odaklanıyorum, her gün daha iyi olmaya ve yaptığım işten keyif almaya çalışıyorum."

BÜYÜK RESİM: Erling Haaland kendini Kylian Mbappe ile kıyaslamasa da futbolun zirvesindeki yıldızların maçlarını takip ediyor: "Çok fazla maç izliyorum. Futbolu seviyorum, hayatımın yüzde yüzü futbol. Antrenmanlardan vakit buldukça maçları takip ediyorum."