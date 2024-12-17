Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland ile ilgili ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü.

Avrupa futbolunun en iyi golcüleri arasında başı çeken isimlerden birisi olan Erling Haaland için çılgın bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Kariyerine İngiltere Premier League ekibi Manchester City'de devam eden Norveçli golcü, İspanyol devi Barcelona'nın radarına girdi.

Daha önce Real Madrid ile de adı geçen yıldız oyuncu için bu kez Barcelona'nın çalışmalara başladığı iddia edildi.

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İspanyol basını yazdı

İspanya'da yayın yapan El Chiringuito adlı kanalda çarpıcı iddiayı ortaya atan Jota Jordi, Barcelona'nın uzun süredir bu transferin hayalini kurduğunu aktardı.

Söz konusu haberde, Manchester City'nin Finansal Fair Play kıskacından kurtulmak için Erling Haaland'ın satışına çok da uzak olmadığı belirtildi.

Ayrıca Haaland'ın da sezon sonunda yeni bir kulübe gitme olasılığını ciddi şekilde düşünmeye başladığı söylendi.

Bu sezon Manchester City formasıyla toplamda 23 resmi maçta oynayan Haaland, 18 gol ve 1 asist yaptı.