Norveçli golcü, son dönemde gösterdiği performansla değerine değer katıyor.

NE OLDU? Geçen yıl, menajeri Mino Raiola'nın ölümünün ardından One ajansına bağlanan Norveçli golcü için transfer söylentileri bitmek bilmiyor.

Ve menajeri, onun dudak uçuklatan değerini her fırsatta dile getirmekten bıkmıyor.

Brezilyalı gazeteci Yassin Nfaoui, Fransız kanalı TF1'in Telefoot programı için Pimenta ile bir röportaj gerçekleştirdi.

NE SÖYLEDİLER: Pimenta, "Erling Haaland'ın değeri 1 milyar Euro. Bu bir tahmin değil, bundan kesinlikle eminim.

"Benim saçmaladığımı, bir kulübün bir milyar ödemeyeceğini söyleyebilirler.

"Ancak onun yaşı, kalitesi, ilerleyişi ve davranış şeklinden dolayı bir milyardan bahsediyorum.

"Gelecekte ne olduğunu bilmiyoruz, ama görünen köy kılavuz istemez!" dedi.

VE DAHA FAZLASI: Temsilci, bir başka oyuncusu olan PSG forması giyen Marco Verratti'nin geleceğinden ise son derece emin...

"Verratti'yi başka bir yerde hayal etmek bile imkansız.

"Asla! O, sadece PSG'yi seviyor."

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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PSG

ERLING HAALAND İÇİN SIRADA NE VAR? Pimenta, Norveçli oyuncusunun Cumartesi günü Nottingham Forest maçındaki kötü performansının değerine bir zarar vermediğini düşünüyor.

Haaland, Çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig maçında yine tüm gözleri kendisine çevirmek için sahada olacak.