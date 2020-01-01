Erling Haaland: Gol attığım için şaşırmadım
Almanya Bundesliga, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle verilen aradan Ruhr derbisi ile geri döndü.
Borussia Dortmund, boş tribünler önünde konuk ettiği Schalke'yi 4-0 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.
Takımının aldığı derbi galibiyetinde perdeyi açan golü atan Erling Haaland, karşılaşmanın ardından Bundesliga'nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.
Haaland "Doğal olarak aynı formda değilim. Haftalardır maç yapmadım. Ancak bu ara boyunca sıkı çalışmaya devam ettim. Bu yüzden gol attığım için şaşırmadım." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmayı iki asistle tamamlayan Julian Brandt ise lige kazanarak geri dönmekten daha iyi bir şey olmayacağını söyledi.
Puanını 54'e yükselten Borussia Dortmund, bir maçı eksik Bayern Münih ile olan puan farkını 1'e indirdi.
Devre arasında Alman ekibe transfer olan Erling Haaland, dokuzuncu Bundesliga maçında 10. golünü atmış oldu.