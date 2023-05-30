GOAL, Manchester City forvetinin bir modelini atmosferin 31 mil yukarısına fırlattı.

Bu, dünya dışı bir sezonun yıldızlararası doruk noktası: Erling Haaland, Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi ve FA Cup finalleri öncesinde atmosfere 21 milden (34 kilometre) yükselen benzerliğiyle GOAL tarafından uzaya gönderildi.

22 yaşındaki Haaland, 2022-23 sezonunda 36 golle Premier Lig'de tüm zamanların en iyi sezonunu yaşadı. Norveçli yıldız, tüm kulvarlarda ise toplamda 52 kez ağları havalandırdı.

Haaland'ın 3 boyutlu modeli, doğduğu yer olan Yorkshire'dan havalandı ve uzay uçuşu iki saatten fazla sürdü.

Haaland, uzay uçuşunun zirvesinde -65°C (-85°F) civarında sıcaklıklar yaşadı ve maket, alçalırken 200mph hıza ulaştı.

Uzay uçuşu, 30 Mayıs Salı günü GOAL'ün web sitesinde ve sosyal medya platformlarında canlı yayın olarak paylaşıldı.

Haaland'ın fantastik 3D modeli, GOAL karikatüristi Omar Momani ile şekillendi ve Leeds merkezli Duke Makes'e taşındı.

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Sent Into Space, elit futbolcuların inovasyon yoluyla kutlandığı GOAL Galacticos'un ilk sürümünün bir parçası olan lansmanı ustaca koordine etti.

Beş mini Haaland maketi oluşturuldu ve GOAL, bunları Manchester City'nin Premier Lig şampiyonu olduğu hafta sonunda Etihad Stadyumu'nda genç taraftarlara verdi.