Erling Haaland'dan sürpriz transfer kararı

Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland'ın Pep Guardiola'nın ekibine veda etmek istediği söyleniyor.

Haaland geleceğini yeniden planlayacak

Manchester City'den ayrılacağı konuşuluyor

Real Madrid ve Barcelona, Norveçliyi takipte

NE OLDU? Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. El Nacional'in haberine göre, Norveçli gelecek sezon için geleceğini planlamaya başladı ve kariyerinde bir sonraki aşamaya geçerek kulüp değiştirmek istiyor.

BÜYÜK RESİM: Şu ana kadar Erling Haaland için somut adım atan tek kulüp Paris Saint-Germain. Ancak Norveçli, Paris ekibine transfer olmayı pek istemiyor. El Nacional'e göre, Erling Haaland geleceğini La Liga'ya göre şekillendirecek.

Real Madrid ve Barcelona, Erling Haaland'ın durumunu yakından takip ederken iki kulüp de bu hamleye sıcak bakıyor. Real Madrid'in hayali, Kylian Mbappe ile Erling Haaland'ı bir araya getirmek ancak Barcelona'nın da bu transferi bir o kadar isteyeceği söyleniyor.

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Erling Haaland'ın Manchester City ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Manchester City forması altında 108 maçta sahaya çıkan Erling Haaland, 101 kez ağları havalandırdı.