Erling Haaland, Cristiano Ronaldo'nun diyetini kullanıyor

Genk karşısında yaptığı hat-trick ile gündeme gelen Erling Haaland, Cristiano Ronaldo'nun yemek alışkanlığını kendisine örnek alıyor.

Salzburg'da gösterdiği performansla dikkat çeken Erling Haaland, 'nun diyetini kullanıyor.

Salzburg'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda ile oynayacağı maçta Virgil van Dijk'a karşı kariyerinin en büyük testine tabi tutulacak olan Haaland, grubun ilk maçında Genk'e karşı yaptığı hat-trick ile Avrupa futbolunun gündemine oturmuştu.

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Eski bir futbolcu olan, ve Leeds United'da forma giyen Erling'in babası Alfie Haaland ise oğlunun Cristiano Ronaldo'nun yemek yeme alışkanlıklarını kopyaladığını açıkladı.

ESPN' e verdiği demeçte oğlunun kendisinden çok daha profesyonel olduğunu söyleyen Alfie, "Erling, Ronaldo'nun diyetini kullanıyor. Çünkü kendisi 34 yaşında ve hâlâ futbolun zirvesinde, bu da doğru şeyleri yapmanın değerini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

1.94 boyundaki Haaland'ın idolü ise Zlatan Ibrahimovic. Geçtiğimiz günlerde TV2' ye konuşan genç futbolcu, "Çok sayıda rol modelim vardı, çok iyi oyuncular gördüm; ancak Ibrahimovic benim için en büyüğü" yorumunu yapmıştı.