Erling Haaland, Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kıran Bellingham'ı yorumladı

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Jude Bellingham'ın Cristiano Ronaldo'yu geride bırakmasının ardından paylaştığı gönderiye yorum yaptı.

Haaland, Bellingham'ın formuna sessiz kalmadı

İngiliz oyuncu, 40'lık Osasuna galibiyetinde iki gol attı

Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kırdı

NE OLDU? Jude Bellingham, Real Madrid'in 4-0'lık Osasuna zaferinde iki gol kaydederek kulüp efsanesi Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı. İngiliz oyuncu, La Liga'daki ilk 8 maçında 8 gol, 2 asiste imza atarken Cristiano Ronaldo'nun 2009'da Real Madrid'e transfer olduğunda La Liga'daki ilk 8 maçında 7 gol, 1 asisti vardı. Bellingham tüm müsabakalarda ise ilk 10 maçında 10 gol, 3 asist kaydetti.

NE SÖYLENDİ? Osasuna maçının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan Jude Bellingham, Real Madrid formasıyla çift haneli gol sayısına ulaşmasını kutladı. İngiliz oyuncuyu tebrik edenler arasında Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland da vardı. Haaland, Borussia Dortmund'dan eski takım arkadaşına, "Gerçek dışı!" yazdı.

Instagram/judebellingham

BÜYÜK RESİM: Jude Bellingham kaydettiği 8 golle La Liga'da gol krallığı listesinde de zirvede yer alıyor. İngiliz oyuncu, La Liga'daki gollerinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde Union Berlin ve Napoli ağlarını birer golüyle havalandırmıştı. Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'deki ilk 10 maçında 10 gol, 1 asisti var.

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SIRADA NE VAR? 20 yaşındaki oyuncu için sırada İngiltere ile milli görev var. Jude Bellingham ve arkadaşları, 13 Ekim'de Avustralya'ya karşı mücadele verecek.