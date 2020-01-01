Erling Haaland: Beni böyle yaftalamaları komik

Borussia Dortmund'un yeni transferi Erling Haaland, daha fazla para kazanmak için Manchester United'ı reddettiğine yönelik iddialara tepki gösterdi.

'un ara transfer döneminde RB Salzburg'dan kadrosuna kattığı Erling Haaland, yerine Dortmund'u tercih etmesi konusuna açıklık getirdi.

Bulunduğu noktaya gelmesinde United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer'nin büyük payı olduğunu dile getiren Haaland, "Ancak Dortmund'un benim için en iyi seçenek olduğunu düşündük ve bu nedenle buraya geldim." ifadelerini kullandı.

Daha fazla kazanmak istediği için United'ı reddettiği iddialarını kesin bir dille reddeden genç yıldız, "Bu yazanlar önce bana sormalıydı. Beni bu şekilde yaftalamaları komik çünkü beni yakından tanıyan herkes böyle biri olmadığımı bilir." şeklinde konuştu.

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"Raiola dünyanın en iyisi"

"Mino Raiola yaptığı işte dünyanın en iyisi, bu kadar basit. O dünyadaki en iyi menajer. Çok fazla tepki alıyor ve bunun nedeni muhtemelen çalıştığı kişiler için harika bir iş çıkarması. Bana da çok yardımcı oldu. Yanınızda olmasını isteyeceğiniz iyi bir adam."

19 yaşındaki Leeds doğumlu Norveçli golcü, 2019-20 sezonunun ilk yarısında Salzburg formasıyla 28 gol atarak Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Adı uzun süre Manchester United, ve gibi kulüplerle anılan Haaland tercihini Dortmund'dan yana kullandı.

Yeni takımıyla çıktığı 5 maçta toplam 271 dakika süre bulan golcü futbolcu rakip fileleri sekiz kez havalandırmayı başardı.