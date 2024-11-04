Erling Haaland'a Victor Osimhen şoku

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, Erling Haaland'ı bile geride bırakmayı başardı.

Galatasaray'ın İtalya Serie A ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fanatik'in haberine göre ABD'de yayın yapan spor sitesi Sports Pro, dünyanın en pazarlanabilir futbolcularını sıraladı.

Sarı kırmızılı takımın 25 yaşındaki golcüsü Victor Osimhen de bu listede yer alırken yıldız futbolcu, son yılların en iyi golcüsü olarak gösterilen, Erling Haaland'ın üzerinde gösterildi.

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Victor Osimhen 44. sırada

Nijeryalı yıldız golcü, yapılan değerlendirmede kendisine 44. sırada yer buldu. Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland ise bu listenin 45. sırasında yer aldı.

Sports Pro'nun, sıralamayı marka gücü, hitap edilebilir pazar ve ekonomi ölçülerine göre yaptığı belirtildi.

Osimhen bu 3 maddede toplam 64.02 puanla Haaland'ın üzerinde konumlandı.

Listenin başında Amerikalı jimnastikçi Simone Biles yer alıyor. İkinci sırada Real Madrid'in yıldızı Vinicius yer alırken Lionel Messi 89.67 puanla 5. sırada yer aldı. Öte yandan Neymar, Bellingham, Lamine Yamal ve Rashford da ilk 50 arasında yer alan isimler oldu.