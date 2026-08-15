Alman ekibi Bayern Münih, yeni sezona hazırlıklarının son döneminde endişe verici bir darbe aldı. Takımın Avusturyalı orta saha oyuncusu Konrad Laimer, Leipzig karşısında oynanan hazırlık maçının başlamasından birkaç dakika sonra sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.

"Bayern Inside" sitesine göre Laimer, bugün cumartesi oynanan hazırlık maçında bir ikili mücadelenin ardından uyluk ve diz bölgesinde ağrı hissederek sakatlandı ve sahada kalmaya çalışmasına rağmen oyuna devam edemedi.

Bayern Münih teknik ekibi oyuncuyu oyundan alma kararını almak için uzun süre beklemedi. Laimer, sakatlığın etkisiyle sahayı terk etmeden önce tedavi gördü ve maçın başlamasından yalnızca yaklaşık 10 dakika sonra yerine Fransız Sacha Boey oyuna dahil oldu.

Sakatlık, Bayern Münih teknik ekibinin güvenini kazanan Laimer için hiç uygun olmayan bir zamanda geldi; özellikle de kısa süre önce kulüple sözleşmesini yenilemiş ve takımın yeni sezona yönelik son hazırlık maçlarında sahaya sürdüğü ilk 11'in içinde yer almış olması nedeniyle.

Bayern Münih taraftarları, oyuncunun tabi tutulacağı ve sakatlığın niteliğini, ciddiyetini ve olası yokluk süresini belirleyecek tıbbi tetkiklerin sonuçlarını beklerken, takım da yeni sezon müsabakalarının başlamasından önce en üst hazırlık seviyesine ulaşmak için zamana karşı yarışıyor.