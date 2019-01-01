Eriksen için Real Madrid iddiası

Tottenham'ın on numarası Christian Eriksen, ara transfer döneminde Real Madrid'e gidebilir.

The Star'da yer alan habere göre 'ın yıldız futbolcusu Christian Eriksen, ara transfer döneminde 'e katılabilir.

Eriksen'in menajeri önümüzdeki günlerde Real Madrid ile görüşerek, 27 yaşındaki oyuncu için anlaşma sağlamaya çalışacak.

Haziran ayında kulübüyle olan sözleşmesi son erecek olan Eriksen, yaz başında kariyeri için yeni bir bölüm istediğini dile getirmiş ancak herhangi bir takımla anlaşamamıştı.

Bu sezon Tottenham formasıyla 10 maça çıkan Danimarkalı futbolcu, 1 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.