Erik ten Hag, Wout Weghorst'un Manchester United'daki kaderini açıkladı

Erik ten Hag, Burnley'den kiralık olarak takımda bulunan Wout Weghorst'un Manchester United'daki geleceğini açıkladı.

Weghorst, Beşiktaş'tan Old Trafford'un yolunu tuttu

Kiralık olarak oynadığı Manchester United'da iki gol attı

Ten Hag onun çabalarından memnun

NE OLDU? Hollandalı menajer, Wout Weghorst'un önde baskı yapma yeteneğini alkışlarken ondan övgü dolu sözlerle bahsetti.

NE SÖYLENDİ? Gazetecilere konuşan Ten Hag, Weghorst hakkında şunları söyledi: "Bence baskı konusunda gerçekten iyi bir iş çıkarıyor, liderlik yapıyor. Pozisyonlarda ve pas oyununda bir hayli iyi. Futbolun birçok özelliğinde verimli. Takımın performansına gerçekten katkıda bulunuyor, gördüğünüz gibi neredeyse tüm maçları o sırtladı. Başarımızın gerçek bir parçasıydı. Elbette bizimle kalabilir."

BÜYÜK RESİM: Kırmızı Şeytanlar, Cristiano Ronaldo'nun kulüpten ayrılışının ardından Wout Weghorst ile anlaştı.

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