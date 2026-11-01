Erik ten Hag: "O kulüple uzun bir telefon görüşmesi yaptım ama..."

Erik ten Hag, Goedemorgen Eredivisie programında Feyenoord’dan aldığı teklife ilişkin açıklamalarda bulundu. FC Twente’nin teknik direktörü değil, teknik yöneticisi olan Ten Hag, Dennis te Kloese’ye neden "hayır" dediğini anlattı.

Şubat 2025’te Feyenoord yönetimi, ligdeki kötü sonuçların ardından Brian Priske’nin görevine son verdi. Yerine geçmesi için Ten Hag’la temasa geçildi.

Ten Hag, "Feyenoord’la uzun bir telefon görüşmesi yaptım. Harika bir kulüp ve Te Kloese’yle (Feyenoord’un o dönemki teknik direktörü, editörün notu) aramızda belli bir uyum da hissettim. Ancak Ajax geçmişim nedeniyle bunu yapmamaya karar verdim" dedi.

"Kariyerimin ardından hiç ara vermeden devam ettiğim, sürekli teknik direktör olarak çalıştığım on yedi yılın sonunda nihayet biraz uzaklaşma fırsatı bulmuştum" diye devam etti.

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Ten Hag, "Biraz kendimi değerlendirmek, düşünmek, bir kez olsun farklı bir şey yapmak istedim. Sonuçta futboldan bir süre uzaklaşmanın iyi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ardından Timo Letschert, eski teknik direktörüne bir gün yeniden Ajax’ın başına geçmek isteyip istemeyeceğini sordu. Ten Hag, "Bu ihtimal dışı değil ama manşetler atılmadan önce söyleyeyim: Şu anda FC Twente’de teknik direktörlük değil, teknik yöneticilik yapıyorum ve bundan son derece memnunum" yanıtını verdi.

Feyenoord sonunda Robin van Persie’yle çalışma kararı aldı. Eski forvet, geçen sezon kulüple ikinci sırayı aldı ancak yaz aylarında yine de görevine son verildi.