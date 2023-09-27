Erik ten Hag, Manchester United oyuncularını özel bir jestle ayağa kaldırdı

Manchester United menajeri Erik ten Hag, öğrencilerinin moralini yükseltmek için özel bir etkinlik düzenledi.

Manchester United sezona düşük bir formla başladı

Ten Hag ailelerle birlikte barbekü düzenledi

Oyuncularını bu jestle ayağa kaldırdı

NE OLDU? Daily Mail'de yer alan habere göre, Erik ten Hag son zamanlarda alınan kötü sonuçların ardından moral düşüklüğü yaşayan oyuncuları için ailelerle birlikte barbekü partisi düzenledi. Oyuncular, teknik ekip ve ailelerinin katıldığı etkinlik, organizasyona katılanlar tarafından büyük beğeni topladı. Erik ten Hag'ın amacı ise yalnız oyuncularını değil teknik ekibi de kazanıp ayağa kaldırmaktı. Hollandalı menajer, organizasyon boyunca oluşan birlik ve dostluk duygusunu yakalamaya çalıştı.

BÜYÜK RESİM: Manchester United, Premier Lig'e Tottenham, Arsenal ve Brighton yenilgileriyle başladı. Şampiyonlar Ligi'nde ise Bayern Münih'e 4-3 mağlup oldular. Etkinliğin ardından Crystal Palace maçına çıkan Kırmızı Şeytanlar, 3-0'lık galibiyet elde etti.

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SIRADA NE VAR? Manchester United, İngiltere Lig Kupası'nda Crystal Palace'ı 3-0 mağlup ederken Erik ten Hag'ın çabaları sonuç vermiş gibi duruyor. Kırmızı Şeytanlar bir sonraki maçını yine Crystal Palace ile 30 Eylül'de Premier Lig'de oynayacak. Ardından 3 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı konuk edecekler.