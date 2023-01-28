Erik ten Hag, Manchester United'ı, Ocak transfer dönemi kapanmadan önce harekete geçmeye çağırdı.

Ocak transfer dönemi Salı günü kapanıyor

Manchester United, Jack Butland ve Wout Weghorst ile anlaştı

Ancak Ten Hag daha fazlasını istiyor

NE OLDU? Manchester United bu sezon bir ilerleme kaydetti ve Premier Lig'de Arsenal ile Manchester City'nin ardından dördüncü sırada yer alırken üçüncü sıradaki Newcastle United ile eşit puanda. Ocak transfer döneminde Wout Weghorst ile Jack Butland'ı takıma dahil ettiler ancak Erik ten Hag yeterli olmadığını söylüyor.

NE SÖYLENDİ? Sky Sports'a konuşan Erik ten Hag şunları söyledi: "Eğer bir fırsatımız varsa birilerini almalıyız ama bu sadece bana bağlı değil. Her gün daha iyi olmak zorundasın, bu yüzden daha iyi olmaya fırsatlar varsa saldırmalıyız. Bakıyorum, araştırıyorum, kadroyu güçlendirecek fikrim ve profilim var."

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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TEN HAG İÇİN SIRADA NE VAR? Manchester United, 28 Ocak'ta FA Cup'ta Reading ile karşılaşacak.