Erik ten Hag, kusursuz bir hamle ile PSV'yi mat etmek üzere gibi görünüyor

Ruud Nijstad ve FC Twente, yeni bir sözleşme konusunda uzlaşmaya yaklaşıyor; bu sayede bu üst düzey yetenek, 2030 ortasına kadar Enschede'de kalacak. Bu haberi Mounir Boualin duyurdu.

Yükselen transfer muhabirinin haberini takiben Voetbal International, teknik direktör Erik ten Hag'ın Nijstad'ın Twente'de kalması için elinden geleni yapacağını doğruladı.

Şu anda 18 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesi sona ermek üzere ve bu nedenle PSV onu transfer etmek istiyor.

Twente, Nijstad'ın piyasa değerini artırmak için sözleşmesini uzatabilir. Eğer gerçekten dört sezonluk bir sözleşme imzalarsa, bu üst düzey yeteneğin daha uzun süre kalması da olasıdır.

Bu yılın başlarında Nijstad, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çekmişti. Alman ve İspanyol kaynaklar, Bayern Münih, Borussia Dortmund ve FC Barcelona gibi kulüplerin Nijstad ile ilgilendiğini doğrulamıştı.

Perşembe günü VI, PSV'nin yanı sıra Eintracht Frankfurt'un da Nijstad'a ciddi bir ilgi gösterdiğini duyurdu. Ancak Nijstad'ın Hollanda'da kalmak istediği görülüyor.

Transfermarkt'a göre Nijstad'ın piyasa değeri 10 milyon avro. Şimdiye kadar Twente'nin A takımında sadece 24 maçta forma giydi.