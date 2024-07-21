Erik ten Hag'dan Galatasaray'a büyük şok!

Manchester United Menajeri Erik ten Hag, yaptığı açıklama ile Galatasaray taraftarını üzdü.

Süper Lig'de 2024-25 sezonunda da şampiyonluk isteyen Galatasaray, bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Hakim Ziyech'in bonservisini alan ve Fenerbahçe ile yollarını ayıran Michy Batshuayi'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılı takım, Guela Doue ve Wendel'den haber bekliyor.

McTominay'dan kötü haber

Öte yandan Galatasaray'ın gündeminde olan Manchester United'ın orta saha oyuncusu ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

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Manchester United Menajeri Erik ten Hag, İskoç futbolcu ile alakalı açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi.

Hollandalı teknik adam, 27 yaşındaki oyuncuya ilginin olduğunu doğruladı.

'Onu takımda tutmak istiyoruz'

McTominay'ın transfer durumuyla alakalı konuşan Erik ten Hag, şunları söyledi:

"Eğer bir sezonda 10 gol atar ve millî takımda da çok iyi bir performans gösterirseniz ilgi olması normaldir.

McTominay'ı takımda tutmak istiyoruz çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu. Geçen sezon bize neler katabileceğini gösterdi."

Manchester United ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan İskoç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 32 milyon euro.