Erik ten Hag'dan Bayern Münih'in savunmacısı Davies'e: "İyi bir savunmacı değil!"

Manchester United menajeri Erik ten Hag, Bayern Münih maçından önce Alphonso Davies'in iyi bir savunmacı olmadığını söyledi.

Manchester United, Bayern Münih'e 4-3 kaybetti

Erik ten Hag maçtan önce Alphonso Davies'i hedef almıştı

Pellistri'yi överken Davies'in savunmada zayıf olduğunu söylemişti

NE OLDU? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, Bayern Münih'e 4-3 mağlup oldu. 21 yaşındaki sağ kanat Pellistri, Manchester United formasıyla karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı. Erik ten Hag onun için iyi bir maç olacağını düşünüyordu.

NE SÖYLENDİ? Maçtan önce TNT Sports'a konuşan Erik ten Hag, Pellistri tercihini şöyle açıklamıştı: "Davies'in hücum yönü çok iyi, çok hızlı. Pelli de bu hıza yetişebilir. Savunmaya yetişebilir ama aynı zamanda hücuma da çıkabilir. Davies harika bir savunmacı değil, bu yüzden ben Pelli için iyi bir maç olacağını düşünüyorum."

BÜYÜK RESİM: Alphonso Davies, Bayern Münih'te bu sezon dört maçta üç asist kaydetti ve takımın kilit oyuncularından biri. Pellistri ise Kırmızı Şeytanlarda yalnızca 13 maça çıktı.

Haberin devamı aşağıda

BİR FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty Images

SIRADA NE VAR? Manchester United, Premier Lig'de Burnley'ye karşı oynayacağı maçta kötü sonuçları geride bırakmayı umacak.