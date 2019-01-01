Eren Derdiyok'tan Galatasaray'a buruk veda

Galatasaray'da devre arasında kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok, sarı kırmızılı kulüpten ayrıldığını açıkladı.

'da devre arası kampına götürülmedikten sonra kadro dışı bırakıldığı da açıklanan ve ligin ikinci yarısında forma giyemeyen Eren Derdiyok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı kırmızılı kulübe veda etti.