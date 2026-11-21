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RMC Sport'un haberine göre Daouda Weidmann, FC Twente'deki başarılı performansıyla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti. Villarreal, 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla özellikle ilgileniyor. Bundesliga'dan birçok kulüp de gelişimini yakından takip ediyor.

Weidmann, bu sezon Eredivisie'nin parlayan isimlerinden biri oldu. PSV karşısında 3-2 kazanılan maçta attığı galibiyet golü, şu ana kadarki en dikkat çekici anıydı.

Paris Saint-Germain altyapısında forma giyen Weidmann, bu sezon tüm kulvarlarda 13 gole katkı sağladı. Altı kez fileleri havalandıran oyuncu, yedi de asist yaptı. Bu performansıyla yurt dışındaki kulüplerin radarına girdi.

RMC Sport'a göre Villarreal, orta saha oyuncusuyla ciddi biçimde ilgileniyor. İspanyol kulübü tek talip değil: Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak mücadele eden çeşitli Alman kulüpleri de Weidmann'ı takip ediyor. Bunların hangi Bundesliga kulüpleri olduğu ise henüz bilinmiyor.

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Artan ilgi, FC Twente için dikkat çekici bir durum yarattı. Twente, Weidmann'ı kadrosunda daha uzun süre tutmak istiyor ve ona bir yıl daha uzatma opsiyonu içeren bir yıllık sözleşme uzatma teklifi sundu. Ancak taraflar arasında hâlâ anlaşma sağlanamadı. Weidmann'ın De Grolsch Veste'deki sözleşmesi 2030 ortasına kadar sürüyor.

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Fransız spor kanalına göre yeni sözleşme görüşmeleri birkaç aydır devam ediyor ancak şu ana kadar sonuç vermedi. Bu sırada Weidmann'a yurt dışından gösterilen ilgi giderek artıyor. FC Twente'nin önündeki zorluk, Fransız oyuncuyu kulüpte tutmak.

Weidmann, Paris Saint-Germain altyapısında yetişti ve burada Xavi Simons, Warren Zaïre-Emery ve Ayman Kari gibi isimlerle birlikte oynadı. Ancak Paris ekibinin A takımında kendine yer edinemedi.

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Yaşadığı çeşitli sakatlıklar nedeniyle PSG A takımıyla hiçbir resmî maça çıkamadı. Weidmann, 2022'de kariyerine başka bir yerde devam etmeye karar vererek İtalya'nın Torino kulübüne gitti. Ardından RKC Waalwijk'e transfer oldu ve Hollanda futboluyla tanıştı.

Weidmann, 2025 yazında bir milyon avronun biraz üzerinde bir bedelle FC Twente'ye transfer oldu ve burada değer verilen bir oyuncu hâline geldi. Teknik direktör Erik ten Hag, kısa süre önce Weidmann'ı 'istisnai' bir oyuncu olarak nitelendirdi. Transfermarkt ise oyuncunun güncel piyasa değerini yaklaşık altı milyon avro olarak tahmin ediyor.