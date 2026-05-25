Eredivisie Ödülleri: Ismael Saibari Yılın Oyuncusu seçildi, Mika Godts ise Yılın Yeteneği oldu

Ismael Saibari, Pazartesi akşamı ESPN tarafından düzenlenen Eredivisie Ödülleri'nde VriendenLoterij Eredivisie Yılın Oyuncusu seçildi. Kadınlar kategorisinde ise Yılın Oyuncusu ödülü Mao Itamura'ya verildi. Mika Godts ve Renee van Asten, Johan Cruijff Yılın Yeteneği seçildi.

Yılın Oyuncusu

VriendenLoterij Eredivisie Yılın Oyuncusu unvanı Saibari'ye gitti. Ofansif orta saha oyuncusu (25), bu sezon PSV ile lig şampiyonu oldu ve 27 lig maçında 15 gol ve 8 asist kaydetti. Saibari, diğer adaylar Tjaronn Chery, Godts, Jacob Trenskow ve Joey Veerman'ı geride bıraktı.

Itamura ise Eurojackpot Kadınlar Eredivisie Yılın Oyuncusu unvanını kazandı. 19 yaşındaki forvet, geçen sezon sekiz lig golüyle Feyenoord'un en golcü oyuncusu oldu. Feyenoord, sezonu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etti.

Johan Cruijff Yılın Yeteneği

Godts, erkekler kategorisinde Johan Cruijff Yılın Yeteneği seçildi. 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Ajax'ta 32 Eredivisie maçında 17 gol ve 12 asist kaydederek gerçek anlamda çıkışını yaptı. Geçtiğimiz sezon Hollanda liginde hiçbir oyuncu bu kadar çok golün parçası olmadı.

Kadınlar kategorisinde ise Renee van Asten (19) Johan Cruijff Yılın Yeteneği seçildi. Geçen sezon ikinci sırada yer alan Ajax'ın A takımında geçen yıl eylül ayında ilk kez forma giydi. O kadar büyük bir etki yarattı ki Hollanda milli takımına çağrıldı ve nisan ayında ilk kez forma giydiği maçta Fransa'ya karşı hemen gol attı.

Gol kralları

Ayase Ueda, geçtiğimiz Eredivisie sezonunda attığı 25 golle gol kralı olarak Willy van der Kuijlen Kupası'nı kazandı. Feyenoord'un forveti, Japonya milli takımıyla Dünya Kupası hazırlıklarına katıldığı için törene katılmadı. Kadınlar kategorisinde ise gol kralı ödülü iki oyuncuya verildi: Jaimy Ravensbergen (FC Twente) ve Desiree van Lunteren (AZ) 16'şar gol attı.

Yılın Golü

Erkeklerde VriendenLoterij Eredivisie Yılın Golü ödülü, Ekim ayında Fortuna Sittard'a karşı muhteşem bir ters vuruşla gol atan Excelsior oyuncusu Gyan de Regt'e gitti. FC Utrecht oyuncusu Sam de Jong, Eurojackpot Kadınlar Eredivisie Yılın Golü ödülünü kazandı. Eylül sonunda NAC Breda'ya karşı uzak mesafeden güzel bir kavis çizerek gol attı.

Oeuvre Ödülü

Bu yıl Oeuvre Ödülü Sarina Wiegman'a verildi. 56 yaşındaki teknik direktör, son yıllarda özellikle Hollanda ve İngiltere kadın milli takımlarının teknik direktörü olarak adını duyurdu, ancak 2007'den 2014'e kadar Kadınlar Eredivisie'de ADO Den Haag'ın teknik direktörlüğünü de yapmıştı.