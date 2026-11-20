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Bram van Polen, Danny Buijs'i FC Twente için uygun bir aday olarak gösterdi. Fortuna Sittard'ın teknik direktörü, yeni bir mücadeleye hazır olduğu için bu sezonun ardından Limburg ekibinden ayrılacak.

"Yeni bir adım olarak FC Twente gayet güzel olurdu" diyen Van Polen, Voetbalpraat programında şu değerlendirmeyi yaptı: "Buijs rakiplerin düzenini bozmayı biliyor. İsimlerle kıyaslama yaparken dikkatli olmak gerek ama bir yönüyle José Mourinho'yu andırıyor."

"Buijs her zaman iyi sonuçlar alıyor ve yaptıkları gerçekten etkileyici. Mohamed Ihattaren gibi sorun çıkarma ihtimali olan oyuncuları bile kazanmayı biliyor. Bunu daha üst düzeyde görmek istersiniz" diyen Van Polen, Fortuna'nın teknik direktörüne duyduğu beğeniyi dile getirdi.

Van Polen, Buijs'in Fortuna'dan ayrılacağını açıklama biçiminden de etkilendi: "İnisiyatifi kendisi aldı. Kulübe karşı dürüst davrandı: Sizin başka bir teknik direktör aramak için, benim de başka bir kulüp aramak için zamanım var."

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Eski sağ bek, 44 yaşındaki teknik direktörü övmeyi sürdürdü: "Böylece herkes durumun ne olduğunu biliyor. Düşüncelerini açıkça dile getirmesini ve bunu yapma biçimini çok seviyorum."

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Programdaki diğer konuk Vincent Schildkamp da bu görüşe katıldı: "Ten Hag'ın (Twente'nin teknik işlerden sorumlu direktörü, editörün notu) geçenlerde Buijs hakkında dikkat çekici derecede olumlu konuştuğunu düşündüm. Onu böyle konuşurken duyunca sözlerinde bir ima sezdim" diyen Schildkamp, Buijs'in Twente'ye uygun olduğunu düşünüyor.

"O zaman Buijs'in performansını değerlendirmek çok ilginç olur. FC Groningen ve Kozakken Boys dönemlerinden biliyoruz ki elinde uygun oyuncular olduğunda gerçekten keyif veren, hücumcu bir futbol oynatıyor. Twente'de bu kadroyla bütün oyuncularını kendi yarı sahasına çekmezdi."

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"Buijs'in sivri yönleri var. Ama bu aslında ne kadar büyük bir sorun?" diye soran Schildkamp sözlerini şöyle sürdürdü: "Yönetim olarak kararınızı buna bağlıyorsanız, bunu çok zayıf bulurum. İlk altıdaki bir kulüpte neler olacağını bekleyip görmesi gerekecek. Er ya da geç bir yer açılır, çünkü altısının birden şampiyon olması mümkün değil."

Fortuna'dan ayrılacak olan Buijs, 2023'ten bu yana kulüpte görev yapıyor. Limburg ekibi şu anda Vriendenloterij Eredivisie'de yedinci sırada.