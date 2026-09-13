Marciano Vink, NEC’de Tjaronn Chery’nin formu konusunda endişeli. Geçen sezon sürpriz şekilde üçüncü sırada yer alan Nijmegen ekibi, yeni futbol yılına zorlu bir başlangıç yaptı ve cumartesi günü SC Cambuur deplasmanında tam 3-0 mağlup oldu.

Dit was het Weekend programında ESPN ekranlarında Vink ile Kenneth Perez, teknik direktör Dick Schreuder’in takımındaki sorunları değerlendiriyor. "Bence özellikle NEC’nin sorunu, aslında yeterince yeterli savunmacıya sahip olmamaları" diyor ikincisi.

Perez bu noktada, çok beğendiği ancak fiziksel sorunları nedeniyle her zaman forma giyemeyen Philippe Sandler’e de işaret ediyor. "Bence Sandler gerçekten çok iyi bir oyuncu. Sadece ona güvenip takım kuramazsınız, çünkü onu yeterince sık oynatamazsınız" diyen yorumcu, geçen sezonki başarının ardından NEC etrafındaki beklenti seviyesinin de ciddi şekilde yükseldiğini vurguluyor.

Vink ayrıca geçen yaz kadroya katılan isimlerin kalitesinde de bir sorun görüyor. "Açıkçası yeterince kalite transfer edilmedi" diyor. Eski orta sahaya göre ayrılan Başar Önal ve Sami Ouaissa gibi oyuncular, geçen sezon NEC’yi daha yüksek bir seviyeye taşıdı ve Schreuder o dönemde ayrıca bir maçı açmak için daha fazla seçeneğe sahipti.

Özellikle Chery’nin düşüşü, Vink’in gözüne çarpıyor. "Mesela Chery gibi bir oyuncuyu görüyorsunuz. Tadic’in gelişiyle birlikte bunu önceden de uzun uzun konuşmuştuk ama Chery, geçen yıl ortaya koyduğunun ve o zaman sahada nasıl süzüldüğünün yarısı bile değil" sözleriyle eleştiride bulunuyor.

Vink’e göre NEC geçen sezon önemli ölçüde Chery ve Bryan Linssen gibi oyunculara yaslandı. Cambuur karşısında ayrıca takım içinde farklı bir tavır da gördü. "Özellikle Sandler’de belli bir teslimiyet görüyorsunuz. Oyundan çıktığında, uyulmayan bazı anlaşmaların eksikliği nedeniyle onda biraz hırçınlık ve öfke gördünüz."

Perez ise bu arada NEC’nin geçen sezona kıyasla daha az dinamik göründüğünü tespit ediyor. "Böyle bir maçta esneklik ve dinamizm artık yok. Her şey çok fazla durağan" diyor Danimarkalı yorumcu; aynı tabloyu Feyenoord maçında da gördüğünü belirtiyor. Ona göre olağanüstü derecede iyi bir sezonun ardından oyuncularda, biraz daha az çabayla da işlerin yürüyebileceği hissi bilinçsizce oluşabiliyor. "Ve bu yüzden de tam yüzde on daha az şey yapmaya başlıyorsunuz."