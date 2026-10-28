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Bart DHanis
Çeviri:

Eredivisie kulübünün taraftarları teknik direktörün gitmesini hep bir ağızdan istiyor: "Defol!"

Telstar - Almere
Telstar
Almere
KNVB Kupası

Telstar taraftarları teknik direktör Henk Brugge'den memnun değil. Velsen-Zuid ekibinin taraftarları, takımlarının Eurojackpot Hollanda Kupası'nda sergilediği oyundan hoşnut kalmadı.

Telstar, salı akşamı ulusal kupa mücadelesinden elendi. Sahasında Almere'den gelen rakibine 2-0 yenildi.

Telstar'ın VriendenLoterij Eredivisie'de de işleri pek yolunda gitmiyor. On maçta altı puan toplayan kulüp, aynı puana sahip 17. sıradaki ADO Den Haag'ın önünde 16. sırada yer alıyor.

Telstar ile Almere City arasındaki maçta ev sahibi takımın taraftarlarının "Henkie, defol git" tezahüratı açıkça duyuldu. Brugge, bu yazdan beri Beyaz Aslanlar'ın teknik direktörlüğünü yapıyor.

sc Heerenveen'in eski yardımcı antrenörü, ESPN'e verdiği röportajda tezahüratları sakinlikle karşıladı. "İnsanı etkiliyor. Taraftarlar duygusal tepkiler veriyor ama bunu kabullenmem gerekiyor. Söylenenleri sineye çekip soyunma odasında oyuncularla konuşacağım."

"Bu konuyu geride bırakıp yeniden pazara odaklanmalıyız" diyerek sözlerini tamamladı. Telstar, gelecek pazar günü, eski teknik direktörü Anthony Correia'nın çalıştırdığı FC Utrecht'i sahasında ağırlayacak.

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