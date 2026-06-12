Eredivisie'den iki kulüp, Roy Snip'in (Bayern Münih) transferini kaçırdı

Roy Snip, FC Groningen ve FC Utrecht'te forma giymek yerine Bayern Münih'te daha uzun süre kalmayı tercih ediyor. Transfer muhabiri Mounir Boualin bunu Cuma günü duyurdu.

Hollanda kökenli 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerine Genoa'da da devam edebilirdi, ancak doğduğu şehir olan Münih'te bir atılım yapmayı umuyor.

Bayern ve Snip, yeni bir sözleşme konusunda sözlü anlaşmaya vardı. Mevcut sözleşmesi bu ayın sonunda sona eriyor.

Hollandalı ebeveynleri olan Snip, 9 yaşından beri Bayern'de oynuyor. Menajerlik işlerinde Joost Ebergen ve Len Koeman tarafından temsil ediliyor.

Boualin'e göre, Groningen ve Utrecht, ofansif orta saha ve kanat oyuncusu olarak görev yapabilen Snip'in imzasını alamayacak.

Snip, Bayern'in altyapısındaki tek Hollandalı yetenek değil. Sağ bek Chivano Wijks (18) de pozisyonunda büyük bir umut olarak gösteriliyor.