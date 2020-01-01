Erdoğan Yeşilyut 5 yıl daha Sivasspor'da
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AA
Sezonun şampiyonlukta iddialı ekiplerinden Sivasspor'da iç transfer herekatı başladı. Daha önce Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın takımdan ayrılacağı açıklanmıştı. Sözleşmesi sona eren bir diğer oyuncu Erdoğan Yeşilyurt ise Sivasspor'da kaldı.
Resmi twitter hesabından açıklama yapan kırmızı beyazlı ekip yetenekli oyuncunun 5 yıllık sözleşmeye imza attığını duyurdu.
Başarılı sporcumuz Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi 5 yıl uzatıldı. 👍#SevdimSeniBirKere #GösterGücünü pic.twitter.com/LuroYkhX3y— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) June 10, 2020
Bu sezon Süper Lig'de 21 kez forma şansı bulan Erdoğan, 4 gol attı, 2 de asist yaptı.