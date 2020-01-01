Erdoğan Yeşilyut 5 yıl daha Sivasspor'da

Transfer döneminde adı sıkça geçmesi beklenen Erdoğan Yeşilyurt, kırmızı-beyazlılarla 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sezonun şampiyonlukta iddialı ekiplerinden 'da iç transfer herekatı başladı. Daha önce Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın takımdan ayrılacağı açıklanmıştı. Sözleşmesi sona eren bir diğer oyuncu Erdoğan Yeşilyurt ise Sivasspor'da kaldı.

Resmi twitter hesabından açıklama yapan kırmızı beyazlı ekip yetenekli oyuncunun 5 yıllık sözleşmeye imza attığını duyurdu.

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Bu sezon Süper Lig'de 21 kez forma şansı bulan Erdoğan, 4 gol attı, 2 de asist yaptı.