Erdoğan Kaya kimdir?

Beşiktaş’ın genç stoperi Erdoğan Kaya, A takım forması giydiği ilk maçında golünü attı.

Beşiktaş, Ziraat Kupası 5. tur ilk maçında Vodafone Park’ta 24 Erzincanspor ile karşı karşıya geldi.

Siyah Beyazlılar’ın maçtaki ikinci golünü genç savunma oyuncusu Erdoğan Kaya attı.

Muhayer Oktay’ın köşe vuruşundan yaptığı ortaya iyi yükselen 18 yaşındaki Erdoğan topu filelerle buluşturdu.

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Erdoğan Kaya kimdir?

27 Mart 2001 yılında Ankara’da dünyaya gelen Erdoğan, 2018 yazında Beşiktaş akademisine dahil oldu.

Geçtiğimiz sezon U17 takımında forma giyen Erdoğan, bu sezon ise U19 takımında oynadı. Erdoğan, Mill Takım alt yaş kategorilerinde de forma giyiyor.